Открыть театральный центр на месте Театра кукол в Симферополе обещают в 2022 году

В Симферополе с начала марта возобновят строительство масштабного здания Крымского государственного центра детского театрального искусства, который возводят на месте Театра кукол.

Как сообщила министр культуры РК Арина Новосельская в эфире «На Крючке», ожидается, что строительство пойдет большими темпами.

«В марте мы уже приступаем к строительству. Прошли все бумажные этапы, и мы возобновляем стройку, – рассказала Новосельская. - Надеюсь, что это будет начало 2022 года, и мы с вами перережем красную ленточку».

Напомним, в апреле 2018 года, в Симферополе был дан старт строительства здания Крымского центра детского театрального искусства. Строить 5-этажное здание с подземной парковкой в центре Симферополя на месте старого одноэтажного здания, возведенного еще в 30-х годах ХХ века, начала компания «Меандр» из Санкт-Петербурга.

Сообщалось, что в новом здании разместятся две сцены на 300 и 100 посадочных мест, а также производственный комплекс: помещения для репетиций, примерочные, комнаты для артистов, складские помещения и цеха. Стоимость контракта составила около миллиарда рублей, завершить строительство планировалось в декабре 2019 года.

Но подрядчик не уложился в сроки. Сначала их перенесли на конец 2020 года, позже стало известно, что контракт с «Меандром» расторгнут, а проект нуждается в корректировке.

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