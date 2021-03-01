На установку 60 остановочных павильонов в Севастополе выделили 14 млн рублей

На обновление 60 остановок общественного транспорта власти Севастополя выделили 14 миллионов рублей.

Павильоны государственное бюджетное учреждение «СевАвтодор» планирует разместить по всему городу. Список с конкретными адресами в настоящее время находится на согласовании в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры местного Правительства. Специалисты «СевАвтодора» рассказали, что перечень новых остановочных павильонов составляли, исходя из обращений граждан и поручений губернатора города.

Такими хотят видеть остановочные павильоны севастопольцы. В нашем городе 795 остановок общественного транспорта. Лишь 501 из них оборудована павильоном. В конце 2020 года специалисты Севастопольского Автодора обследовали эти объекты транспортной инфраструктуры.

Сергей Сукорцев, заместитель директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор»: «Есть в разной степени готовности, разные павильоны, они абсолютно разные. Но их несколько таких типов было установлено: 117 – умных, новый архетип – 73, то, что касается к предполагаемому культурному наследию Советского Союза – 18, 43 – частникам принадлежит».

Текущее состояние некоторых павильонов оставляет желать лучшего. Металлические конструкции, к примеру, на улице Правды проржавели и выглядят неэстетично. На этот год Департаментом транспорта запланирована установка 60 новых павильонов. 14 миллионов рублей уже выделены на эти цели «СевАвтодору».

Сергей Сукорцев: «Мы в основном занимаемся установкой павильонов 3 и 4 типа. Это сейчас утвержденная модель: металлический каркас и остекление. Остекление 10 миллиметровым стеклом, закаленным, лавочка и урна. Вот такие конструкции уже утверждены на сегодняшний день, и мы три года уже их ставим».

В «СевАвтодоре» подчеркивают, что список мест для установки новых остановочных павильонов составлялся, в первую очередь, исходя из просьб горожан.

Сергей Сукорцев: «Основной перечень передан в Департамент транспорта для утверждения всех этих 60 павильонов. Они определены адресатами. Каждый обратившийся в «СевАвтодор» гражданин, организация, поручение губернатора и так далее. То есть были внесены в этот список, и он сейчас зафиксирован. И мы надеемся, что в ближайшее время Департамент нам его утвердит. Золотая балка, улица Новикова, остановка «Карьер» Новикова, Фруктовое, Верхнесадовое, Тыловое. Они сформированы, их надо больше, как я говорил – 229. Но сегодня ресурс, которым мы обладаем, позволяет установить 60. Под эти 60 набран этот список».

По данным государственного предприятия «Севастопольский автодор», 170 остановочных комплексов на сегодняшний день требуют ремонта, еще 141 необходимо полностью заменить.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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