Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 60 человек, трое скончались ● Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19 ● В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений ● В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19
Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения
фото © eadaily.com
Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
В частности, в новой редакции документа не упоминается запрет на проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий на территории гостиниц и иных средств размещения. Также пропал запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке.
Ослаблены ограничения, касающиеся заполняемости залов кинотеатров и театров: если раньше допускалось пускать в залы 30% зрителей, то теперь – 75%.
В то же время сохранились ограничениия на проведение массовых мероприятий, за исключением публичных слушаний, сдачи норм ГТО и некоторых других. Продолжает действовать запрет на выезд детских групп за пределы региона и на прием на отдых детей из других регионов страны, кроме Севастополя и Арктической зоны, а также тех, кто едет отдыхать в «Артек».
В силе осталось ограничение на заполняемость залов заведений общепита – их можно заполнять только наполовину. Сохранен масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию.
Кроме того, в новой редакции указа введено обязательство для граждан, возвращающихся из Великобритании, пройти двухнедельный карантин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.
В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.
В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом
За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 1 марта фото
Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма
У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
вчера
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек
Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.