Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +4
море +9

Коронавирус в Крыму

Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения

08:24 понедельник, 1 марта 2021
Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения

фото © eadaily.com

Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

В частности, в новой редакции документа не упоминается запрет на проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий на территории гостиниц и иных средств размещения. Также пропал запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке.

Ослаблены ограничения, касающиеся заполняемости залов кинотеатров и театров: если раньше допускалось пускать в залы 30% зрителей, то теперь – 75%.

В то же время сохранились ограничениия на проведение массовых мероприятий, за исключением публичных слушаний, сдачи норм ГТО и некоторых других. Продолжает действовать запрет на выезд детских групп за пределы региона и на прием на отдых детей из других регионов страны, кроме Севастополя и Арктической зоны, а также тех, кто едет отдыхать в «Артек».

В силе осталось ограничение на заполняемость залов заведений общепита – их можно заполнять только наполовину. Сохранен масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию.

Кроме того, в новой редакции указа введено обязательство для граждан, возвращающихся из Великобритании, пройти двухнедельный карантин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Шесть человек умерло в Крыму за сутки от COVID-19. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса умерло шесть человек.

В последний день зимы в Крыму еще 65 новых заражений. За 27 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе продлили на месяц ограничения по COVID-19. Действующие в Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

В Севастополе выявлено 62 новых случая COVID-19, четверо скончались. За истекшие сутки в Севастополе подтверждено 62 новых случая коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом

За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 1 марта

Какой сегодня праздник 1 марта фото

Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма

Сразу 13 боевых кораблей НАТО подошли к побережью Крыма

У побережья Крыма были обнаружены 13 боевых кораблей НАТО. Североатлантический альянс проводит учения к юго-западу от полуострова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации