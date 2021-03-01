Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения

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Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

В частности, в новой редакции документа не упоминается запрет на проведение корпоративов, банкетов и других подобных мероприятий на территории гостиниц и иных средств размещения. Также пропал запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке.

Ослаблены ограничения, касающиеся заполняемости залов кинотеатров и театров: если раньше допускалось пускать в залы 30% зрителей, то теперь – 75%.

В то же время сохранились ограничениия на проведение массовых мероприятий, за исключением публичных слушаний, сдачи норм ГТО и некоторых других. Продолжает действовать запрет на выезд детских групп за пределы региона и на прием на отдых детей из других регионов страны, кроме Севастополя и Арктической зоны, а также тех, кто едет отдыхать в «Артек».

В силе осталось ограничение на заполняемость залов заведений общепита – их можно заполнять только наполовину. Сохранен масочный режим и необходимость соблюдать дистанцию.

Кроме того, в новой редакции указа введено обязательство для граждан, возвращающихся из Великобритании, пройти двухнедельный карантин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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