Масштаб застройки Форосского парка сняли с воздуха

фото © Экологический контроль полуострова

Объем строительных работ впечатляет и вызывает негодование.

Авторы телеграмм-канала «Экологический контроль полуострова» опубликовали снимок застройки Форосского парка в Ялте, который был сделан с помощью дрона.

«Крымские телеканалы вам этого не покажут», - уверены авторы канала.

По имеющейся информации, в воскресенье в парке производили «генеральную уборку»: уничтожали ливанские кедры, можжевельники и магнолию.

Как сообщалось, реликтовые дрова вывозят из Форосского парка. Происходящее в соцсетях называют плевком в лицо всем крымчанам.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму начали снимать старый слой асфальта на дороге Симферополь - Джанкой. Компания «ВАД» приступила к фрезеровке старого слоя асфальтобетона на дороге Симферополь – Джанкой в рамках ее ремонта.

Виноградники «Золотой балки» в Крыму признали пригодными к застройке. Проект застройки займет более 18 гектаров, большая часть площади накладывается на действующие виноградники.

Власти Крыма рассказали, как будет застраиваться Форосский парк. Строительные работы, которые, по сообщениям местных жителей, начались на территории Форосского парка в Большой Ялте – это разрешенное республиканской властью создание детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс».

Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму. Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму по инициативе Путина.