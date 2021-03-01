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Власть

Масштаб застройки Форосского парка сняли с воздуха

19:42 понедельник, 1 марта 2021
Ялта Севастополь
Масштаб застройки Форосского парка сняли с воздуха

фото © Экологический контроль полуострова

Объем строительных работ впечатляет и вызывает негодование.

Авторы телеграмм-канала «Экологический контроль полуострова» опубликовали снимок застройки Форосского парка в Ялте, который был сделан с помощью дрона.

«Крымские телеканалы вам этого не покажут», - уверены авторы канала.

По имеющейся информации, в воскресенье в парке производили «генеральную уборку»: уничтожали ливанские кедры, можжевельники и магнолию.

Как сообщалось, реликтовые дрова вывозят из Форосского парка. Происходящее в соцсетях называют плевком в лицо всем крымчанам.

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