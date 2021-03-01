«Ледники» Крыма может быть наполнят подземные бассейны

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Исчерпанный лимит водных запасов Крыма пополнит таяние снега, который обрушился на полуостров в феврале.

Однако точная наполняемость водохранилищ станет известна лишь в конце марта, сообщил директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института Зубова Николай Дьяков.

Напомним, с 18 на 19 февраля на востоке Крыма выпала примерно месячная норма осадков. После ночного снегопада толщина снежного покрова составила более полуметра.

По словам Николая Дьякова, снег еще продолжает лежать на горных вершинах. Полностью растает он только через месяц. Тогда значительная часть воды устремится в водохранилища полуострова, хотя немалое количество бесценного ресурса уйдет в море.

«В марте-апреле ожидается хорошее поступление воды за счет таяния снега. Но будет это только на водозаборах, которые стоят на основных реках полуострова», — отметил ученый.

Тем не менее не стоит ожидать, что водохранилища заполнятся в полном объеме, предупредил наш собеседник.

Вместе с водозаборами и водохранилищами наполнятся и подземные бассейны, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

«Сейчас воды будет больше, чем обычно. За счет этого наполнятся водоносные слои, находящиеся на разной глубине», — сказал ученый.

Не стоит забывать и о цикличности погодных условий. По мнению экспертов, последние 20 лет в Крыму были засушливыми. Сейчас наступил так называемый переломный момент, после чего засуха должна пойти на убыль, добавил Шебалин.

В свою очередь член комитета по жилищной политике и ЖКХ Госсовета Республики Крым Юрий Юрьев считает, что снежный февраль не решит водной проблемы.

«До сих пор не наполнились (водохранилища. — Прим.) и не наполнятся. Если и будет какая-то заполняемость — на 10-20 процентов», — сказал парламентарий.

Напомним, в Крыму с 2020 года из-за засухи обмелели водохранилища. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште, Евпатории и Ялте вода подается по часам.

В тексте использованы материалы: Форпост

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