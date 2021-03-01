Компании Ротенберга получили около 300 млрд рублей, выделенных Россией на Крым

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Стоит отметить, что компании получили такое финансирование на строительство инфраструктуры в Крыму.

Компании и фонды, связанные с Аркадием Ротенбергом, получили в сумме почти 300 миллиардов рублей от государства на различные проекты, направленные на восстановление Крыма. Это почти четверть от бюджета, выделенного на развитие Крыма с 2014 по 2024 год.

Как отмечается из расследования «Проекта», 19-километровый Крымский мост через Керченский пролив обошелся российскому бюджету в 228 миллиардов рублей. При этом в период строительства, как стало известно, значительно увеличилась стоимость железнодорожных подходов к мосту с 6,5 до 22 миллиардов рублей.

За реконструкцию детского международного центра «Артек» Аркадий Ротенберг также получил от государства 30,5 миллиарда рублей. За 5 лет строительства сметы данного проекта выросли 13 раз. Одно строительство забора вокруг лагеря обошлось в 3 миллиарда рублей. Однако, стоит отметить, что в случае с мостом в строительстве участвовали также и иностранные компании.

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