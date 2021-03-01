Какой сегодня праздник 1 марта

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Сегодня, 1 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День кошек в России

Фото pixabay.com

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году.

Интересно, что во многих странах тоже установлены национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней, посвященных этим животным, стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

Праздник весны

1 марта в ряде стран отмечается Праздник Весны, победившей зиму. Он не имеет отношения к христианским праздникам, проходящим перед Постом в эти дни, а исходит из старинной легенды о Весне.

Однажды Солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки. Солнцу хотелось поплясать и повеселиться. Злой Змей выкрал и закрыл его в своем дворце.

Птицы перестали петь, дети забыли, что такое веселье и смех. Мир погрузился в печаль и уныние. Один смелый юноша вызвался спасти Солнце. Целый год искал он дворец Змея, нашел и вызвал Змея на бой.

Боролись они целыми днями и ночами, и юноша, конечно, победил Змея. Он освободил прекрасное Солнце. Оно поднялось на небо, осветив весь мир. Ожила природа, люди обрадовались, но отважный юноша не успел увидеть весну. Его теплая кровь стекала на снег. Упала последняя капля крови. Умер мужественный юноша.

Там, где снег таял, вырастали белые цветы — подснежники, вестники весны, и цветы, белые лепестки которых были усеяны красными, как кровь, пятнышками.

День Даниила Новичка

Даниил Новичок умылся и нас дождем умоет. Первый день весны, новичек. Начинался март Ярилиными днями. Ярило - языческий бог солнца древних славян. Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего.

Также сегодня, 1 марта, отмечают такие праздники:

- Всемирный день комплимента (World Compliment Day)

- День экспертно-криминалистической службы МВД РФ

- День Забайкальского края

- День джигита в Республике Ингушетия

- День хостинг-провайдера

- День театрального кассира

- День предвкушения тепла

- Всемирный день иммунитета

- День борьбы с наркобизнесом (Day Against Drug Business)

- Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day)

- День «Ноль дискриминации» (Zero Discrimination Day)

- День осведомленности об аутоагрессии (Self-Injury Awareness Day)

- День пива в Исландии

- День благодарности в Казахстане

- День цветных женщин (National Women of Color Day) в США

Сегодня именины празднуют: Даниил, Павел, Феодул, Юлиан, Исай, Еремей, Альбин, Валент, Маруф, Никон, Памфил, Самуил, Селевкий, Флавиан.

Что происходило 1 марта в прошлые годы

1360 - Король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствииодним из величайших поэтов Англии.

1420 - Папа Римский Мартин V призвал христиан к крестовым походам против чешских гуситов.

1498 - Васко да Гама приплыл в Мозамбик.

1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

1565 - В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей.

1767 - Изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III.

1780 - Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1790 - Первая перепись населения США. По его итогам в стране проживали 3 929 214 человек включительно с неграми-рабами. Индейцы в переписи не учитывались.

1799 - В Петербурге запрещено танцевать вальс.

1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство.

1881 - в Петербурге народники убили царя Александра II

1912 - В Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м).

1928 - В США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F.

1930 - В СССР по состоянию на этот день закрыто 6 715 церквей, часть из них разрушена, многие «служители культа» сосланы или расстреляны.

1943 - В Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы.

1961 - Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира.

1966 - Советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности планеты Венеры.

1977 - В Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

1991 - Шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требование (отставка Горбачева).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 марта. Какие праздники будут завтра?

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