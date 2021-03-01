Из Севастополя пообещали пустить аэроэкспресс в симферопольский аэропорт

Проектирование новой железнодорожной ветки с аэроэкспрессом начнется уже в этом году.

В Севастополе может быть построят новую железнодорожную ветку, которая соединит город с аэропортом «Симферополь» и крымской столицей. Об этом в эфире правительственного телеканала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Решение о строительстве было еще раз подтверждено на прошлой неделе на очередном совещании под руководством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, отметил он.

«Еще раз Росжелдор подтвердил, что средства <заложены> на строительство этой ветки от аэропорта <«Симферополь»> до железной дороги, чтобы можно было соединить железнодорожный вокзал Севастополя непосредственно с аэропортом и в будущем пустить аэроэкспресс, который позволит комфортно без остановок в короткое время добираться с <аэро> вокзала в город и наоборот», - уточнил Развожаев.

Он добавил, что проектные работы начнутся в 2021 году, полностью проект планируется реализовать в течение трех лет.

При этом, подчеркнул градоначальник, важно сделать новое железнодорожное сообщение максимально удобным для пассажиров. Он уточнил, что по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, процедура регистрации на рейс самолета должна начинаться уже на вокзале Севастополя, где человек может пройти все необходимые этапы регистрации и налегке на аэроэкспрессе доехать до аэропорта.

Напомним, еще в октябре 2019 года Михаил Развожаев сообщил ForPost, что железнодорожный аэроэкспресс до международного аэропорта «Симферополь» может стать альтернативой развитию гражданского сектора аэропорта «Бельбек».

В июле прошлого года необходимость прокладки железной дороги до аэропорта «Симферополь» отметил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть центральной площади Симферополя перекроют в субботу. Власти 27 февраля закроют для пешеходов участок площади им. Ленина в Симферополе.

Почти 100 часов в пути: поезда из Мурманска начнут ходить в Крым. Поезда начнут ходить в Крым по новому маршруту Мурманск – Симферополь с конца мая.

В Севастополе власти добавили три автобуса для школьников на мыс Фиолент. По просьбам родителей и детей, которые проживают на Фиоленте, департаментом образования и науки совместно с департаментом транспорта правительства Севастополя проработан вопрос организации дополнительных автобусов, сообщает пресс-служба правительства города.

В Симферополе со среды на неделю перекроют улицу из-за ремонта. В крымской столице ограничат движение транспорта на улице Широкая из-за ремонта.