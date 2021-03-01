Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация с COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек ● В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом ● Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения ● В Севастополе пансионат будет принимать переболевших ковидом вместе с обычными туристами
Еще пять пациентов с Covid-19 скончались в Крыму за сутки
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2103 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1443.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35790 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 31839.
Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму российской вакциной от COVID-19 привили почти 36 тысяч человек. Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил, что к 23 февраля в Крыму привито российской вакциной от коронавируса 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент.
В Крыму 62 новых случаев заражения коронавирусом. За 28 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Можно веселиться и жениться: власти Крыма отменили коронавирусные ограничения. Власти Крыма сняли большую часть остававшихся коронавирусных ограничений в республике.
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