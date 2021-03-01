Власть
«Аннексии не было»: в Кремле отреагировали на слова Байдена по Крыму
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В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена относительно того, что его «страна никогда не признает аннексию Крыма».
В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «никакой аннексии не было».
«Признать аннексию Крыма, действительно, невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права», – цитирует Пескова агентство «Интерфакс».
Президент США Джо Байден в заявлении сказал, что «Вашингтон никогда не согласится с аннексией Россией украинского Крыма семь лет назад».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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