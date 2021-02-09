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Власть

Власти Крыма обещают до конца года высадить почти 280 га новых лесов

08:30 вторник, 9 февраля 2021
Власти Крыма обещают до конца года высадить почти 280 га новых лесов

фото © Новости Крыма

Почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Новые хвойные и лиственные леса появятся в пяти районах республики, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

«В Республике Крым в 2021 году в рамках выполнения регионального проекта «Сохранение лесов» планируется осуществить посадку лесных культур на площади 278,7 га: на территории Бахчисарайского лесничества – 22 га, Белогорского – 12,4 га, Евпаторийского – 75,8 га, Раздольненского – 96,5 га, Старокрымского – 47 га и в Судакском лесничестве – 25 га», – привели данные в пресс-службе.

По информации минприроды, высаживать планируют сосну крымскую, гледичию трехколючковую, лох узколистный, ясень ланцетный и дуб черешчатый.

Предполагается, что основная часть высадки будет произведена осенью 2021 года. До этого времени специалистам предстоит подготовить почву и выбрать саженцы в питомниках.

В прошлом году в рамках федерального проекта в Крыму было высажено 250 гектаров лесонасаждений.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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