Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе ● COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Аксенов опять пообещал очень жестко наказать за кражу воды в Крыму
В Ялте снизилась смертность от Covid-19
Медики Федерального медико-биологического агентства, командированные в Крым для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 1 февраля 2021 года покинули полуостров.
Благодаря всем принятым мерам удалось улучшить ситуацию с заболеваемостью в регионе. Так, по данным филиала, с января количество выписанных пациентов увеличилось по сравнению с декабрем 2020 года, а смертность от коронавируса снизилась в полтора раза.
В конце декабря 2020 в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Крыму, началом туристического сезона, связанного с новогодними праздниками, руководством ФМБА было принято решение расширить коечный фонда и врачебный состав Филиала ФНКЦ в Крыму. За счет этого удалось, несмотря на рост заболеваемости, в полной мере оказывать медицинскую помощь всем жителям Ялты.
Так в январе текущего года в COVID-госпиталь поступило 333 пациента, при этом выписано 327 человек (98%). Это на 6% больше, чем в декабре прошлого года.
На данный момент ситуация с заболеваемостью в регионе, как и в целом по стране, стабилизируется. На сегодняшний день в Ливадийской больнице проходят лечение 122 пациента. Из них тяжело больных (в реанимации) – всего 7 пациентов.
«Пик заболеваемости COVID-19 в регионе совпал с традиционным праздничным наплывом туристов, что значительно усложняло работу медицинских организаций. Для того, чтобы эпидемиологическая обстановка не вышла из-под контроля, ФМБА заблаговременно осуществило ряд мер, которые позволили стабилизировать ситуацию.
Вероника Игоревна Скворцова лично контролировала их реализацию, так организация работы COVID-госпиталя была организованна в кратчайшие сроки, на полуостров оперативно прибыла сводная бригада специалистов ФМБА для того, чтобы увеличить штат медперсонала. Все это позволило нам оказывать качественную медицинскую помощь жителям в полном объеме, а также уменьшить нагрузку на работу врачей клиники», — говорит Александр Калинин, главный врач Филиала ФНКЦ ФМБА России.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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