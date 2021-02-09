В Симферополе накрыли крупный цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции установили факт незаконного производства алкогольной продукции в подпольном цехе, организованном в пригороде Симферополя.

При поддержке спецназа оперативники изъяли материалы и ингредиенты для производства алкогольного суррогата, а также готовую продукцию. В результате обыска в подсобных помещениях, которые использовались для нелегального производства, обнаружено и изъято более 3,5 тонн спиртосодержащей жидкости, красители, пищевые ароматизаторы для изготовления контрафактного алкоголя, а также расфасованная в 5-литровую тару жидкость белого и коричневого цвета с характерным запахом спирта.

Изъятая спиртосодержащая продукция изготовлена из непищевого сырья, и, согласно результатам экспертизы, не соответствует требованиям ГОСТа. Установлено, что весь нелегальный контрафакт предназначался для дальнейшей реализации на территории Белогорского района и г. Симферополя.

Оперативники задержали группу лиц, которые действовали по предварительному сговору под руководством 54-летнего мужчины. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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