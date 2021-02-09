Происшествия
В Севастополе задержали серийного похитителя женщин
фото © Новости Крыма
Житель Воронежской области хотел скрыться от правосудия у моря.
В Севастополе задержали 47-летнего жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске. Спецоперация проходила при силовой поддержке СОБР Росгвардии, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
«Злоумышленник подрабатывал частным извозом на территории Воронежской области и при очередной поездке познакомился с 35-летней клиенткой. Он пригласил женщину к себе домой, где во время возникших разногласий избил ее и насильно удерживал несколько дней. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию», – отмечается в сообщении правоохранителей.
В июле 2020 года мужчина скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
Информация о схожем по приметам человеке, недавно арендовавшем дом в одном из садоводческих товариществ и ведущем там замкнутый образ жизни, позже поступила севастопольским оперативникам.
Тщательная проверка подтвердила предположения правоохранителей, и гражданин, находившийся в федеральном розыске, был задержан в результате совместной операции двух силовых ведомств .
Сейчас мужчина находится в СИЗО, откуда в дальнейшем будет этапирован в Воронеж. Примечательно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Потерпевшими от его действий, как отмечается, были исключительно женщины.
В тексте использованы материалы: Форпост
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