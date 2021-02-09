В Севастополе посчитали опасные недострои

В правительстве отметили многолетнюю запущенность этого вопроса.

На территории Севастополя находится 325 недостроенных объектов, представляющих потенциальную угрозу здоровью и жизни горожан. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Севастополя Алексей Парикин.

При этом сведениями о собственниках 256 подобных объектов департамент по имущественным и земельным отношениям города не располагает.

«Анализ полученной информации позволяет сделать вывод о многолетней запущенности данного вопроса на территории города Севастополя», – подчеркнул заместитель губернатора.

Глава региона Михаил Развожаев поручил в течение месяца ограничить доступ ко всем выявленным опасным строениям, находящимся в государственной собственности, – в городе их насчитывается 43.

«По всем остальным объектам в течение полугода навести в этом вопросе полный порядок. Все, что имеет потенциал к реализации, рассмотреть вопрос передачи в муниципалитеты, пусть совместно с бизнесом реализуют эти объекты. Такие запросы от глав муниципалитетов были», – поручил Михаил Развожаев.

Напомним: инвентаризировать все недострои Севастополя и снести те из них, что содержатся хозяевами в ненадлежащем состоянии, губернатор Севастополя поручил после случившейся в поселке Орловка трагедии.

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