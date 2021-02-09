Здоровье
В Крыму за 2020 год выросла младенческая смертность
фото © Новости Крыма
В Республике Крым за 2020 год умерли 103 ребенка в возрасте до одного года, это на 15% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в официальной статистике младенческой смертности, опубликованной Росстатом.
При этом рост младенческой смертности в целом по России, согласно статистическим данным, в 2020 году уменьшился и составил 88% от показателя за 2019 год.
Отдельно в Южном федеральном округе также наблюдается рост младенческой смертности, однако в Республике Крым этот показатель выше среднего по ЮФО, а среди других регионов округа Крым находится на втором месте по темпам роста младенческой смертности.
В целом, по данным Росстата, в 2020 году в республике снизился и показатель рождаемости: за год в Крыму родились 18 868 человек, что на 346 меньше, чем в 2019 году. Одновременно с этим существенно вырос показатель смертности: если за 2019 год на территории республики было зарегистрировано 26 823 умерших, то в 2020 году этот показатель составил 30 620 человек. Таким образом, показатель естественной убыли населения увеличился с 7609 человек в 2019 году до 11 752 человек в 2020 году.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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