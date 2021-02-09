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В Крыму резко против запрета продажи крепкого алкоголя в магазинах
фото © Новости Крыма
Запрет продажи крепкого алкоголя в супермаркетах и продуктовых магазинах нанесет ущерб ритейлу в Крыму.
Такое мнение высказал председатель управления Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых в специализированные магазины алкогольной продукции, пишет RT.
«Я считаю, что это неоправданная мера. Ритейл в Крыму и так не процветает и составляет не более 20% от объемов реализации продуктов питания. Его нужно развивать, а такие действия ограничат ассортимент. Ко всему, это никак не повлияет на потребление алкоголя среди населения. Мы добьемся того, что люди начнут напиваться 18-градусным вином до одури, портя свое здоровье», - отметил Макеев.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные законы должны регулироваться регионами в зависимости от ситуации.
«Такой закон предлагается ввести на федеральном уровне, но я считаю, что надо давать регионам возможность самим регулировать ситуацию. Есть социальная группа товаров, которая контролируется и ограничивается по цене. В условиях конкуренции магазины могут делать наценку не более 10%, но при этом они могут заработать на алкоголе», - уточнил собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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