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Происшествия

В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей

09:29 вторник, 9 февраля 2021
В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей

фото © Новости Крыма

Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Севастополя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4  ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в январе 2017 года между обвиняемым, генеральным директором предприятия и его представителем достигнута договоренность, согласно которой мужчина должен подыскать покупателей для приобретения маловязкого судового топлива массой более 540 тонн, заключить договоры поставки и обеспечить транспортировку горючего, принадлежащего предприятию.

Введя в заблуждение руководство фирмы, обвиняемый реализовал топливо покупателям, сообщив им недостоверную информацию о том, что горючее принадлежит ему.

Полученными денежными средствами в размере более 20 млн рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд  для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе парочка обокрала пункт выдачи интернет-заказов. Двое жителей Севастополя решили поживиться чужими товарами и обокрали пункт выдачи заказов интернет-магазина.

Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах. Прошлый год дорого достался крымчанам. Несмотря на карантин и самоизоляцию, количество преступлений отнюдь не уменьшилось, а даже выросло. Изменился и их характер.

В серии краж из магазинов Севастополя подозревают гостя из Мурманской области. Гастролер наворовал на 150 тысяч рублей и вернулся домой.

Севастополец продал от своего имени более 540 тонн чужого топлива. 42-летний житель Севастополя пойдет под суд за особо крупное мошенничество с судовым топливом.

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