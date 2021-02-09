Происшествия
В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей
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Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Севастополя.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в январе 2017 года между обвиняемым, генеральным директором предприятия и его представителем достигнута договоренность, согласно которой мужчина должен подыскать покупателей для приобретения маловязкого судового топлива массой более 540 тонн, заключить договоры поставки и обеспечить транспортировку горючего, принадлежащего предприятию.
Введя в заблуждение руководство фирмы, обвиняемый реализовал топливо покупателям, сообщив им недостоверную информацию о том, что горючее принадлежит ему.
Полученными денежными средствами в размере более 20 млн рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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