В Крыму продают билеты на незаконный фестиваль

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Чиновники удивлены рекламой крымского Burning Man.

Полным ходом идет продажа билетов на фестиваль Sunburst, который в июле пройдет в Крыму. Однако в администрации Судака предостерегают: мероприятие незаконно, потому что разрешения на его проведение никто не давал.

Организаторы крымского Sunburst сравнивают свое шестидневное мероприятие со знаменитым арт-фестивалем-экспериментом Burning Man в США, который, кстати, из-за коронавируса в 2020 году впервые с 1986 года не проводился.

«В этом году феномен выходит за пределы США и локализуется в России. Пока страны закрывают границы, а люди изолируются дома, мы посылаем сигнал присоединиться и создать нашу летнюю утопию на юге России!» — призывает всех желающих официальный сайт Sunburst.

На мероприятие приглашают художников, поэтов, музыкантов, артистов, лекторов, ученых, йогов, а также «всех, кто в поиске». Организаторы готовы даже платить до 400 тысяч рублей за создание арт-объектов или перфомансов на территории будущего фестиваля.

Однако если вы планируете лишь отдохнуть и развлечься, то придется выложить 3,9 тысячи рублей за входной билет и еще столько же за парковку автомобиля. После онлайн-покупки на ваш электронный адрес вышлют чек об оплате. За две недели до самого фестиваля на тот же адрес придут электронные билеты.

Сейчас на сайте ничего не сказано о месте проведения фестиваля, однако изначально в рекламе значилась Солнечная долина в окрестностях Судака. Это подтверждает и публикация на странице главы администрации города Игоря Степикова в Facebook.

«Официального запроса с просьбой разрешить мероприятие в администрацию Судака не поступало. Без согласования с городской властью и всеми службами проведение такого мероприятия является незаконным», — предупредил он.

СМИ обратились к организаторам Sunburst за разъяснениями. Нас заверили, что встреча с Игорем Степиковым состоялась в декабре 2020 года.

«Расстались с главой города в хороших отношениях и договорились о сотрудничестве, но через три недели от него позвонил человек и попросил сумму в несколько миллионов рублей, чтобы просто начать сотрудничество... После этого мы отказались от желания сотрудничать с главой Судака и проведения там фестиваля», — сообщил координатор внутренних проектов Sunburst по имени Лев.

Несмотря на то, что у организаторов не оказалось записи телефонной беседы с требованием взятки, журналисты посчитали нужным предоставить Игорю Степикову возможность высказать свою позицию в этой ситуации.

«Это полная ерунда. Такого не было», — заявил чиновник.

По его словам, когда к нему обратились представители фестиваля, им порекомендовали включиться в план-график Министерства культуры Республики Крым.

«Как вы себе представляете, несколько тысяч человек находятся в открытом поле: ни воды, ни канализации, ни электричества — вообще ничего! А безопасность?» — пояснил Степиков.

Чиновник назвал мошенничеством реализацию билетов на мероприятие, которое еще не утверждено. И добавил, что напишет докладную записку на имя главы Республики Крым.

Информацию об окончательном месте проведения фестиваля организаторы крымского Burning Man пока не раскрывают.

В тексте использованы материалы: Форпост

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