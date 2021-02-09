Происшествия
В Крыму после ДТП в смертельную ловушку попали водитель и пассажир
Сегодня в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи села Первомайское произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту происшествия было направлено отделение отдельного поста пгт. Первомайское Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.
По прибытии на место происшествия установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей марки «Lada» и «Volkswagen». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Lada» оказались зажаты.
Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка.
Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную районную больницу пгт. Первомайское.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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