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Происшествия

В Крыму после ДТП в смертельную ловушку попали водитель и пассажир

17:05 вторник, 9 февраля 2021

Сегодня в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи села Первомайское произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту происшествия было направлено отделение отдельного поста пгт. Первомайское Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей марки «Lada» и «Volkswagen». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Lada» оказались зажаты.

Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка.

Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную районную больницу пгт. Первомайское.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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