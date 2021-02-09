Происшествия
В Крыму поймали угонщика прокатного автомобиля
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который вместе со своими друзьями угнал автомобиль каршеринга.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение об угоне прокатного автомобиля. Вскоре правоохранители заметили разыскиваемую иномарку и блокировали ее – из транспортного средства выбежали трое неизвестных, – говорится в сообщении. – Один из подозреваемых был задержан на месте».
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сбежавших задержали позже. Выяснилось, что молодые люди угнали автомобиль с помощью поддельного аккаунта. Проводится проверка.
В ведомстве отметили, что угнанный автомобиль находится под охраной Росгвардии при помощи системы спутникового мониторинга передвижных объектов «Алмаз».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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