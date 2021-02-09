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Происшествия

В Крыму поймали угонщика прокатного автомобиля

16:44 вторник, 9 февраля 2021

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который вместе со своими друзьями угнал автомобиль каршеринга.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение об угоне прокатного автомобиля. Вскоре правоохранители заметили разыскиваемую иномарку и блокировали ее – из транспортного средства выбежали трое неизвестных, – говорится в сообщении. – Один из подозреваемых был задержан на месте».

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сбежавших задержали позже. Выяснилось, что молодые люди угнали автомобиль с помощью поддельного аккаунта. Проводится проверка.

В ведомстве отметили, что угнанный автомобиль находится под охраной Росгвардии при помощи системы спутникового мониторинга передвижных объектов «Алмаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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