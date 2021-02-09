В Крыму поймали угонщика прокатного автомобиля

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который вместе со своими друзьями угнал автомобиль каршеринга.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение об угоне прокатного автомобиля. Вскоре правоохранители заметили разыскиваемую иномарку и блокировали ее – из транспортного средства выбежали трое неизвестных, – говорится в сообщении. – Один из подозреваемых был задержан на месте».

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сбежавших задержали позже. Выяснилось, что молодые люди угнали автомобиль с помощью поддельного аккаунта. Проводится проверка.

В ведомстве отметили, что угнанный автомобиль находится под охраной Росгвардии при помощи системы спутникового мониторинга передвижных объектов «Алмаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей. Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Севастополя.

Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей. Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.

В Симферополе парочка обокрала пункт выдачи интернет-заказов. Двое жителей Севастополя решили поживиться чужими товарами и обокрали пункт выдачи заказов интернет-магазина.

Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах. Прошлый год дорого достался крымчанам. Несмотря на карантин и самоизоляцию, количество преступлений отнюдь не уменьшилось, а даже выросло. Изменился и их характер.