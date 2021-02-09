Власть
В Крыму 45 тысяч абонентов остались без электричества
45 800 абонентов «Крымэнерго» в Ленинском районе и Керчи оказались без электричества в результате аварии на подстанции 220 кВ Камыш-Бурун.
Об этом сообщает пресс-служба ГУПа.
«Отключенная нагрузка составила 87,5 МВт. Кратковременно отключалось электроснабжение около 45,8 тысяч абонентов. Энергетики поэтапно восстанавливали электроснабжение, с 11:04 запитывая потребителей по резервной схеме. По состоянию на 12:22 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении.
Сейчас выясняются причины произошедшего.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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