Власть
В КФУ начали подготовку военных медиков
Военный учебный центр КФУ начал готовит работников медицинской службы, сообщает пресс-служба вуза.
Уточняется, что КФУ – первый среди подведомственных Министерству науки и высшего образования России, кто будет готовить военных медиков. Набор курсантов стартовал в октябре 2020 года, а обучение начнется 17 февраля.
«В течение первого полугодия курсанты будут изучать предметы общевоенной подготовки: строевая подготовка, общевоинский устав, корабельный устав для тех, кто будет обучаться на направлении «Медицинская служба в силах флота», военно-политическая работа и другие. С сентября начнется обучение по специализации: радиология, токсикология, военно-полевая и военно-морская хирургия и терапия», – рассказал начальник учебной части – заместитель начальника военного учебного центра Сергей Марченко.
Сейчас в списках числится 24 человека, которые поделены на две группы. Обучение продлится 2,5 года. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант запаса.
При этом впервые обучение в военном учебном центре смогут учиться девушки по направлению «Медицинская служба в наземных войсках».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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