Общество
В горном Крыму неожиданно расцвели необычные цветы
В Бахчисарайском районе Республики Крым найдено еще одно место, где на полуострове цветут дикие цикламены.
Теперь, чтобы полюбоваться сиреневыми красавцами, необязательно ехать в дали восточного Крыма.
Краевед и горный гид Антон Попов обнаружил целую поляну цикламен в балке Терен-Джилга (Змеиная) в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района. Находка поразила крымчан, поскольку эти цветы ранее встречались лишь на склонах хребтов Кубалач и Агармыш вблизи города Старый Крым.
Любители крымской флоры предположили, что клубни или семена растения были занесены искусственно.
«Цикламен был привезен на Кубалач когда-то давно, если б эта гора не была отдельным массивом, давно бы по Крыму пошел гулять. Люди помогли — это неизбежно. А вообще, хорошего мало: любой новый вид в природе растет за счет других», — написал в комментариях под фото в соцсети «ВКонтакте» один из авторов Красной книги Крыма Сергей Свирин.
Тем не менее многие обрадовались возможности полюбоваться цветением редкого растения в таком доступном месте.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все гниет: морской берег Крыма превращается в болото.
В заповедниках Опука и Казантипа объявлен «режим тишины». Заповедники «Казантипский» и «Опукский» закрыты для посещений до 1 марта, в связи с наступлением «режима тишины», сообщает «Заповедный Крым».
Чем грозят Крыму три крупных астероида. Ученые призывают соблюдать спокойствие.
В крымской реке Бельбек повышается уровень воды. Уровень воды в реке Бельбек (Севастополь) повысился с начала января.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года
Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
Море выбросило на крымский берег тушки свиней
20 часов назад
Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды
Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.