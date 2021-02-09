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Общество

В горном Крыму неожиданно расцвели необычные цветы

11:26 вторник, 9 февраля 2021

В Бахчисарайском районе Республики Крым найдено еще одно место, где на полуострове цветут дикие цикламены.

Теперь, чтобы полюбоваться сиреневыми красавцами, необязательно ехать в дали восточного Крыма.

Краевед и горный гид Антон Попов обнаружил целую поляну цикламен в балке Терен-Джилга (Змеиная) в окрестностях села Танковое Бахчисарайского района. Находка поразила крымчан, поскольку эти цветы ранее встречались лишь на склонах хребтов Кубалач и Агармыш вблизи города Старый Крым.

Любители крымской флоры предположили, что клубни или семена растения были занесены искусственно.

«Цикламен был привезен на Кубалач когда-то давно, если б эта гора не была отдельным массивом, давно бы по Крыму пошел гулять. Люди помогли — это неизбежно. А вообще, хорошего мало: любой новый вид в природе растет за счет других», — написал в комментариях под фото в соцсети «ВКонтакте» один из авторов Красной книги Крыма Сергей Свирин.

Тем не менее многие обрадовались возможности полюбоваться цветением редкого растения в таком доступном месте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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