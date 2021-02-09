Происшествия
В Евпатории полиция задержала похитителя смартфонов
Злоумышленником оказался 25-летий ранее неоднократно судимый местный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как стало известно, преступник еще в начале декабря прошлого года во время приятельского застолья выхватил из рук своей знакомой мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся.
Немногим позже подозреваемый пошел на новое преступление, на этот раз уже в отношении другой девушки. Когда она отвлеклась, парень украл ее телефон стоимостью 5 тысяч рублей.
Объектом третьей кражи стал еще один мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.
Это преступление стало последним на счету серийного похитителя. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – грабеж и кража.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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