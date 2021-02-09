Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +11
море +10

Происшествия

В Евпатории полиция задержала похитителя смартфонов

Злоумышленником оказался 25-летий ранее неоднократно судимый местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как стало известно, преступник еще в начале декабря прошлого года во время приятельского застолья выхватил из рук своей знакомой мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся.

Немногим позже подозреваемый пошел на новое преступление, на этот раз уже в отношении другой девушки. Когда она отвлеклась, парень украл ее телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Объектом третьей кражи стал еще один мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Это преступление стало последним на счету серийного похитителя. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – грабеж и кража.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей. Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.

В Симферополе парочка обокрала пункт выдачи интернет-заказов. Двое жителей Севастополя решили поживиться чужими товарами и обокрали пункт выдачи заказов интернет-магазина.

Преступления в Крыму в 2020 году в цифрах. Прошлый год дорого достался крымчанам. Несмотря на карантин и самоизоляцию, количество преступлений отнюдь не уменьшилось, а даже выросло. Изменился и их характер.

В серии краж из магазинов Севастополя подозревают гостя из Мурманской области. Гастролер наворовал на 150 тысяч рублей и вернулся домой.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Власть
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Водный кризис
Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды

Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды

Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации