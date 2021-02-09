В Евпатории полиция задержала похитителя смартфонов

Злоумышленником оказался 25-летий ранее неоднократно судимый местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как стало известно, преступник еще в начале декабря прошлого года во время приятельского застолья выхватил из рук своей знакомой мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся.

Немногим позже подозреваемый пошел на новое преступление, на этот раз уже в отношении другой девушки. Когда она отвлеклась, парень украл ее телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Объектом третьей кражи стал еще один мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Это преступление стало последним на счету серийного похитителя. В отношении него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – грабеж и кража.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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