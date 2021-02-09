Уволенная после жалобы в соцсетях Развожаева учитель обратится в суд

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Преподаватель уверена, что ее лишили работы за публичное недовольство низкой зарплатой, а затем оклеветала медиаобслуга губернатора Севастополя.

Как сообщила бывшая педагог по английскому языку в гимназии №3 Наталья Елгина, ее увольнение связано с комментарием на странице в Instagram Михаила Развожаева. 23 января она написала о работе за 12 тысяч рублей в классе, где учится сын градоначальника.

По словам Елгиной, на оставленную реплику под постом Развожаева остро отреагировали в руководстве департамента образования, после чего она сама предложила удалить свой комменатрий. Когда она это сделала, уговоры перестать «выносить сор из избы» и давление на нее не прекратились.

«У меня есть все аудиозаписи хронологии моего увольнения, которое длилось со вторника, 26 января, по пятницу, 29 января. Как меня уговаривали не выражать публичную позицию и не выступать в защиту учителей, которым платят мало, потому что мне еще в этом городе жить и трудно потом будет где-то трудоустроиться», – рассказала она «Примечаниям».

Елгина возмущена, что в Telegram-каналах из сетки губернатора Севастополя ее назвали «навальнисткой». По ее словам, ни на какие митинги оппозиционера она никого, тем более детей, не призывала, а свой протест против низких зарплат выражала лично, что могло не понравиться чиновникам из правительства Севастополя.

«Кто-то пожаловался на меня в Центр «Э». Я общалась с «товарищами майорами» в четверг, 28 января, они просто объяснили мне, как по закону выражать свою позицию. Я хотела выйти на пикет, и это, видимо, напугало городскую власть, после чего из декретного отпуска была вызвана учитель, чью ставку я занимала до августа этого года», – пояснила Елгина.

Ей также известно, что преподаватель уже написала заявление об увольнении, так как не хотела прерывать отпуск по уходу за ребенком. Елгина готова подтвердить это в суде.

На публикации в СМИ о ситуации с уволенной учительницей Натальей Елгиной в понедельник, 8 февраля, отреагировала дирекция ГБОУ СОШ № 3. В официальном заявлении говорится, что Наталья Елгина была принята на декретную ставку 27 августа 2020 года, а спустя месяц она попросила снять нагрузку и освободить ее от работы с 10-11-ми классами, а также отказывалась взять дополнительные часы и классное руководство.

Елгина подтвердила, что ей навязали старшие классы, которые остались без преподавателя английской литературы:

«Я изначально шла на две трети ставки 12 часов в неделю (250 рублей в час) – это второй и третий класс. Потом внезапно уволился педагог, и на меня повесили его часы. Просто не было опыта в этом предмете, и я умоляла снять с меня дополнительные группы. Классное руководство, да, брать не хотела, но почему это подается, как один из аргументов в пользу моего увольнения?»

Также Елгина прокомментировала заявление гимназии о том, что в начале 2021 года она неоднократно нарушала трудовую дисциплину: 11 января, после каникул, по словам директора, она не вышла на работу, а 21, 28 и 29 января она опоздала на уроки, что подтверждено актами.

«Во-первых, никто никаких актов не составлял, и меня во время увольнения с ними не знакомил. Во-вторых, когда продлили школьные каникулы на неделю, отсутствие 11 января по согласованию с руководством я отработала подготовкой олимпиадных групп из 10-11 классов. 21 января я опоздала на пять минут из-за пробки, о чем заранее предупредила классную руководительницу», – отвечает Елгина.

Она вспомнила весь ход событий после публикации и удаления комментария, и отреагировала на «опоздания 28 и 29 января» с улыбкой:

«Это как раз неделя давления после всполошившей всех реакции в Instagram губернатора. Я понимала, что меня особо контролировали, ходили ко мне на уроки, психологически готовили к увольнению. Я постоянно общалась с директором, завучем, потом силовиками, никаких нареканий по опозданиям, как и самих опозданий, в те дни не было».

У Елгиной вызывают недоумение слова о том, что она неоднократно приглашалась к директору департамента образования, а ее советник предлагал ей продолжить работу в других школах города, на что она отвечала нецензурной бранью:

«Возможно, собеседник из департамента воспринял мою просьбу помочь поднять зарплату севастопольским учителям, как личное оскорбление. Ни в какой другой школе я работать не собиралась. Наверняка, все эти формальные уговоры были, чтобы отвести меня от публичной увязки с гимназией, где учится сын губернатора. А в департамент, куда я неоднократно приходила, мне отказывали во встречах».

Руководство учреждения также настаивает на том, что информация о Наталье Елгиной, как учительнице сына Михаила Развожаева, не соответствует действительности.

«Есть скриншот моего комментария. Там я написала, что я преподаю в классе, где учится его сын. Это так, класс поделен на несколько групп, одну из них веду я», – говорит Елгина.

Она собирается оспорить свое увольнение и привлечь сетевых обидчиков за клевету, которой ее связали с организаторами протестного митинга в Севастополе.

«Такой волны хейта я не ожидала. Оказывается, на человека можно просто повесить клеймо Навального, и он уже по определению не прав. Я просила советника губернатора Сергея Толмачева остановить травлю. Сначала он притворился, что не знает обо мне ничего. Затем сказал, что не имеет отношения к постам в Telegram и в итоге предложил все обсудить в медиаштабе «Мы вместе». Теперь я намерена общаться через суд», – сказала Елгина.

В день ответа гимназии №3 на ситуацию с уволенной учительницей, которая была недовольна зарплатой педагогов, к Владимиру Путину во время заседания Совета по науке и образованию обратилась молодая ученая из Новосибирска. Она пожаловалась на низкие зарплаты. Ее полная ставка составляет 25 тысяч рублей. Президент поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, какая средняя зарплата по региону — 39 тысяч рублей. Согласно норме молодые ученые должны получать солидную надбавку, но на деле ее нет. Путин поручил проверить выплаты во всех регионах, а девушке посоветовал звонить в Администрацию президента, если ее будут «пытаться ущемлять за сегодняшний диалог».

Подчиненные Развожаева на жалобу севастопольского педагога, похоже, решили отреагировать чуть иначе.

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