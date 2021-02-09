Священник из Евпатории хочет побить мировой рекорд

фото © vesti-k.ru

Священник-пауэрлифтер из Евпатории Дмитрий Чкана планирует поднять больше 170 килограммов в технике «военный жим» на соревнованиях «Открытая тренировка. Кубок Севастополя».

Заниматься спортом Дмитрий начал еще со школьного возраста, но серьезно тренироваться продолжил лишь в 27 лет. За 5 лет активных тренировок ему удалось завоевать два мировых рекорда по жиму штанги лежа — 55 килограммов на 222 повторения, и 75 килограммов на 69 повторений.

«Когда стал тренировать прихожан, готовить их к соревнованиям, начал активно выступать и сам. Так со временем завоевал звание «мастер спорта», потом стал «мастером спорта международного класса». И не так давно несколько раз получил звание «элита спорта». Ранее спортсмены разово поднимали в технике «военный жим» 170 килограммов, я попробую поднять чуть больше. «Военный жим» отличается от обычного тем, что спортсмен должен поднять ноги. Так намного сложнее поднимать штангу, ведь невозможно сделать «мост», который поддерживает корпус. К соревнованиям готовлюсь внимательно, тренируюсь 4 раза в неделю. Надеюсь, что удастся поставить новый рекорд. Сейчас нахожусь в весовой категории до 100 килограммов» — поделился с «КП-Крым» отец Дмитрий.

Крымский священник уже пробовал поднимать такой вес в зале, но соревнования — совершенно другое дело. Дмитрий говорит, что нюансы имеют огромное значение — другой город, другой зал, другие штанги и блины, подъем под команду. Все это нужно учитывать и зря не надеяться на легкую победу.

Священнослужитель рассказал и о своем питании. Он уверяет, что секретов нет, главное — убрать из рациона вредное и мучное:

— Для силовика строгих правил питания нет, главное — вовремя есть, быть сытым и употреблять много белковой пищи. За подсчетом калорий не слежу. Исключаю вредную еду, на ночь не ем быстрые углеводы — сладкое, мучное. В пост, конечно, себя ограничиваю, приходится уменьшать нагрузку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Муфтий Крыма призвал мусульман соблюдать особые меры против COVID-19. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал мусульман проявить гражданскую ответственность и воздержаться от свадеб и других многолюдных мероприятий из-за коронавируса.

ДУМКС снова сообщило о переносе даты открытия Соборной мечети в Симферополе. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя снова переносит дату открытия Соборной мечети в Симферополе.

Квоту на хадж в 2021 году для мусульман Крыма урежут. Квота на совершение паломничества в Мекку в 2021 году для мусульман Крыма может быть сокращена.

В Польше назвали «редакционной ошибкой» публикацию календаря с мечетями в «российском Крыму». В Религиозном Объединении мусульман Польши назвали «редакционной ошибкой» подписи «Российская Федерация» к крымским мечетям в опубликованном религиозном календаре на 2021 год.