Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов опять пообещал очень жестко наказать за кражу воды в Крыму ● В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19 ● Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
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За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 93 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 538 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 286 человек, выздоровевших за весь период – 28 887 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом. За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались. Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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