Стало известно, кто и когда снесет недостроенную АЭС в Крыму

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Демонтаж будет осуществлен силами ГУП РК «Центр Комплексного Снабжения Строительных Объектов».

Об этом журналистам сообщил начальник управления по взаимодействию с организациями сферы ведения Министерства строительства и архитектуры РК Даниил Пидаев.

«На сегодняшний день объекты непригодны для эксплуатации. Они утратили свои свойства, находятся в полуразрушенном состоянии, существует угроза обвала, тем самым может быть повреждена устойчивость здания, что в свою очередь создает опасность для жизни и здоровья граждан, которые посещают этот объект», — отметил Пидаев.

Также, по словам Пидаева, распоряжением Совета министров определен срок демонтажа — до 31 декабря 2021 года.

«Что будет на месте демонтированной станции на сегодняшний день мне неизвестно. Реализация данного проекта не требует затрат из бюджета РК. Демонтаж будет осуществлен силами унитарного предприятия Центр комплексного снабжения (ГУП РК «Центр Комплексного Снабжения Строительных Объектов» — Ред.) с привлечением юридических лиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства», — уточнил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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