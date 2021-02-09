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Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму

19:42 вторник, 9 февраля 2021
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму

фото © pixabay.com

Резкое похолодание ожидается в Крыму с 13 февраля.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«После теплой погоды, определяемой средиземноморской воздушной массой, наблюдающейся в Крыму на текущей неделе, 13 февраля на полуострове резко похолодает. Арктическая воздушная масса принесет понижение дневных температур воздуха до 4-9 градусов мороза, ночных до 10-15 градусов мороза», – говорится в сообщении.

В гидрометцентре отметили, что похолодание будет сопровождаться выпадением снега, метелью, образованием на дорогах гололедицы. Северо-западный ветер усилится до 20-25 м/с, в горах и на Южном берегу Крыма до 25-30 м/с. «Такая холодная погода сохранится до конца следующей недели», – уточнили синоптики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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