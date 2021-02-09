Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
фото © pixabay.com
Резкое похолодание ожидается в Крыму с 13 февраля.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«После теплой погоды, определяемой средиземноморской воздушной массой, наблюдающейся в Крыму на текущей неделе, 13 февраля на полуострове резко похолодает. Арктическая воздушная масса принесет понижение дневных температур воздуха до 4-9 градусов мороза, ночных до 10-15 градусов мороза», – говорится в сообщении.
В гидрометцентре отметили, что похолодание будет сопровождаться выпадением снега, метелью, образованием на дорогах гололедицы. Северо-западный ветер усилится до 20-25 м/с, в горах и на Южном берегу Крыма до 25-30 м/с. «Такая холодная погода сохранится до конца следующей недели», – уточнили синоптики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зима вернется: главный синоптик Крыма пообещала морозные выходные. В течение начавшейся рабочей недели в Крыму будет тепло, а к выходным на полуостров вернутся морозы.
Сильный ветер и гололедица: в Крыму объявили штормовое предупреждение. В понедельник, 8 февраля, на полуострове прогнозируется непогода.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 8 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 8 февраля.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 7 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 7 февраля.
В Севастополе задержали серийного похитителя женщин
Житель Воронежской области хотел скрыться от правосудия у моря.
Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму
Темпы роста стоимости вторичного жилья в Крыму опережают московские, по уровню цен на «вторичку» республика уже обогнала Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к Москве.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Крыму
Резкое похолодание ожидается в Крыму с 13 февраля.
«Мертвый объем» водохранилищ в Крыму: осадки не спасают, опреснение под вопросом
Осадки, выпавшие в Крыму за два зимних месяца, практически не наполнили крымские водохранилища.
6 февраля
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.