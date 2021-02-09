Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 826 человек с коронавирусом.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 120 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 681 человека. Выздоровевших за весь период – 28 887 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19. Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.

В Крыму стали значительно реже выявлять новые заражения коронавирусом. За 7 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 125 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.