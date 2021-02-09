Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Аксенов опять пообещал очень жестко наказать за кражу воды в Крыму ● В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19 ● Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 826 человек с коронавирусом.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 120 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 681 человека. Выздоровевших за весь период – 28 887 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19. Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.
Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.
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