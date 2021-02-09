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Власть

Реку Салгир в Крыму не могут почистить от канализации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти возобновляют мониторинг ситуации с несанкционированным сбросом канализационных отходов в реки и море.

При этом он отметил, что реку Салгир остается одной из самых грязных.

Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

«Мы сегодня Салгир почистить не можем в связи с тем, что он собирает по Симферополю и Симферопольскому району канализационные отходы, отходы жизнедеятельности и так далее», – сказал Аксенов.

По его словам, аналогичная ситуация со сбросами в море. Как утверждает Аксенов, власти в некоторых прибрежных городах в Крыму работу по предотвращению данной ситуации даже не начинали.

«У нас задача в этом году, чтобы в окружающую водную среду ни одного литра отходов не попало», – поручил он.

Вместе с этим, Аксенов сообщил о том, что власти Крыма ведут консультации с зарубежными компаниями, название которых он не стал называть, по очистке воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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