Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 29 км/час, возможны порывы до 69 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 69 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 83 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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