Проект восстановления после взрыва жилого дома в Керчи будет готов к лету

Проект восстановления жилого дома на улице Кирова в Керчи, где в августе 2020 года произошел взрыв газа и пожар, должен быть готов к лету этого года. Тогда будут понятны сроки и стоимость дальнейшего капитального ремонта дома, в который планируют вернуться 36 семей.

Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«В третьем подъезде находится 40 квартир. Четырем семьям квартиры были приобретены, 36 семей планируют вернуться в свои квартиры по адресу: улица Кирова 93, – рассказал он. – Был заключен контракт на обследование дома с институтом «Шельф». Они провели все обследования, на данный момент заключен контракт на проектно-изыскательские работы по восстановлению дома №93. Ожидаем в конце мая-начале июня выход из экспертизы данного проекта, тогда мы будем понимать, какая сумма необходима для восстановления данного дома и будем ее запрашивать у правительства республики».

Бороздин также сообщил, что на текущей неделе будут доведены лимиты на приобретение квартир для временного проживания этих 36 семей и начнется процедура закупки.

Взрыв газа и пожар в доме на улице Кирова в Керчи произошли 26 августа 2020 года. В результате погибла одна женщина.

Также взрыв привел к обрушению в одной из комнат межэтажного перекрытия с 10 на 9 этаж. Жителей поврежденного и соседних домов расселили в санаторий «Москва Крым» и хостеле «Вулкан». Инцидент был признан чрезвычайной ситуацией муниципального уровня.

После этого руководство Республики Крым приняло решение о покупке квартир жильцам подъезда, пострадавшего от взрыва в Керчи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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