Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

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Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Об этом сообщил сегодня на совещании с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продолжает поддерживать Республику Крым и Севастополь. Действие соответствующей программы социально-экономического развития уже продлено до 2025 года, при этом значительно увеличен объем ее финансирования», – сказал Мишустин.

Он отметил, что основные инфраструктурные объекты на полуострове уже построены – это Крымский мост, новый аэропорт в Симферополе, энергомост, теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крым, трасса «Таврида».

«Правительство продлило Федеральную целевую программу развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года – это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом. Прежде всего – развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения», – подчеркнул Мишустин.

Председатель российского правительства добавил, что жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено финансирование каждого пункта программы, а значит все мероприятия должны исполняться в срок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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