Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +11
море +10

Власть

Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

09:52 вторник, 9 февраля 2021
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

фото © br.rbth.com

Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Об этом сообщил сегодня на совещании с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продолжает поддерживать Республику Крым и Севастополь. Действие соответствующей программы социально-экономического развития уже продлено до 2025 года, при этом значительно увеличен объем ее финансирования», – сказал Мишустин.

Он отметил, что основные инфраструктурные объекты на полуострове уже построены – это Крымский мост, новый аэропорт в Симферополе, энергомост, теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крым, трасса «Таврида».

«Правительство продлило Федеральную целевую программу развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года – это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом. Прежде всего – развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения», – подчеркнул Мишустин.

Председатель российского правительства добавил, что жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено финансирование каждого пункта программы, а значит все мероприятия должны исполняться в срок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России начали усиливать контроль за сферой криптовалют. Доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ.

В России придумали новую выплату для беременных. Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.

Развожаев поручил «контролировать» ситуацию с ценами на яйца в Севастополе. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что получил информацию о «возможном подорожании куриных яиц», в связи с чем он поручил «контролировать ситуацию».

В Крыму уровень безработицы вырос в семь раз. Крым попал в список регионов, где вырос уровень безработицы.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Власть
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года

Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Водный кризис
Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды

Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды

Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации