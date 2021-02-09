Власть
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года
фото © br.rbth.com
Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Об этом сообщил сегодня на совещании с членами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продолжает поддерживать Республику Крым и Севастополь. Действие соответствующей программы социально-экономического развития уже продлено до 2025 года, при этом значительно увеличен объем ее финансирования», – сказал Мишустин.
Он отметил, что основные инфраструктурные объекты на полуострове уже построены – это Крымский мост, новый аэропорт в Симферополе, энергомост, теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крым, трасса «Таврида».
«Правительство продлило Федеральную целевую программу развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года – это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом. Прежде всего – развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения», – подчеркнул Мишустин.
Председатель российского правительства добавил, что жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено финансирование каждого пункта программы, а значит все мероприятия должны исполняться в срок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти России начали усиливать контроль за сферой криптовалют. Доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ.
В России придумали новую выплату для беременных. Парламентарии разрабатывают проект закона о новой выплате.
Развожаев поручил «контролировать» ситуацию с ценами на яйца в Севастополе. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что получил информацию о «возможном подорожании куриных яиц», в связи с чем он поручил «контролировать ситуацию».
В Крыму уровень безработицы вырос в семь раз. Крым попал в список регионов, где вырос уровень безработицы.
COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались
Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.
Правительство России будет давать много денег Крыму еще четыре года
Правительство Российской Федерации продлило Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
5 февраля
Море выбросило на крымский берег тушки свиней
20 часов назад
Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды
Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.