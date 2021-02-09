Происшествия
Под Симферополем три часа тушили пожар в жилом доме
В селе Пионерское Симферопольского района три часа тушили пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Как рассказали пожарные, горела кровля деревянного жилого дома. Когда спасатели приехали на место, то людей в здании уже не было.
«Инцидент произошел вечером. Обнаружив очаг возгорания, специалисты оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Значительное время заняли разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания», - отметили в пресс-службе.
Площадь пожара составила 42 квадратных метра. В результате огонь уничтожил часть кровли. При этом никто не пострадал, причину пожара устанавливают эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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