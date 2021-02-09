Педагога-насильника из Москвы осудят в Крыму

Мужчина устроился на работу в детский лагерь и изнасиловал 9-летнюю девочку.

Крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя подмосковного города Люберцы, который обвиняется в изнасиловании ребенка. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, летом прошлого года 47-летний мужчина находился на испытательном сроке в качестве педагога-организатора в одном из детских лагерей Евпатории. Днем 19 августа он зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении девятилетней воспитанницы сексуальные действия. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Все это время он находится под стражей.

Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи их в суд.

Кроме того, прокуратура проверила лагерь, который неофициально трудоустроил мужчину, имевшего судимость, и инициировала возбуждение уголовного дела о халатности должностных лиц.

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