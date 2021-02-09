Общество
Основатель «Казантипа» хочет возродить фестиваль на крымской АЭС
фото © Новости Крыма
Он призвал не сносить недостроенную атомную электростанцию, а отдать объект ему.
Основатель крымского музыкального фестиваля «КаZaнтип» Никита Маршунок в эфире телеканала «Крым 24» призвал местные власти не сносить недостроенную АЭС в Щелкино, а отдать объект ему.
По его словам, электростанцию возводили лучшие умы Советского Союза, поэтому ликвидировать ее будет непросто и очень затратно. Маршунок заявил, что деньги, которые потратят на снос недостроя, лучше потратить на что-нибудь более полезное, а сам объект передать в хорошие руки для дальнейшего развития.
«Например, в мои руки. Я, как человек, который единственный сделал что-то значимое, могу с уверенностью сказать, что реактор – уникальный арт-объект, о котором через год заговорили бы во всем мире. Подумайте об этом», – сказал он.
Напомним, что недостроенную АЭС в Щелкино планируют снести до конца этого года, соответствующее распоряжение опубликовал Совмин Крыма. Объект начали строить в 1975 году, но после катастрофы в Чернобыле работы заморозили.
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