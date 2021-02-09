Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

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С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Вопросы водоснабжения региона и необходимости перехода на график обсудили сегодня на аппаратном совещании в администрации Алушты.

«Переход на утвержденный график подачи воды – 25 февраля. Данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», – написала Огнева в Facebook.

По ее информации, график предусматривает подачу воды населению дважды в сутки: с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

Глава администрации пояснила, что на сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища - 2,8 млн кубометров, что составляет 22% от проектного объема.

Суточный приток в водохранилище – порядка 20 тысяч кубометров, столько же составляет ежедневный расход. Таким образом, запас воды не растет. Часть воды для снабжения города берется из источника Джур-Джур.

Огнева добавила, что график подачи воды планируется вводить в тестовом режиме 17, 18 и 19 февраля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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