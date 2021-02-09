Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +8
море +10

Водный кризис

Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

14:17 вторник, 9 февраля 2021
Алушта
Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

фото © Новости Крыма

С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Вопросы водоснабжения региона и необходимости перехода на график обсудили сегодня на аппаратном совещании в администрации Алушты.

«Переход на утвержденный график подачи воды – 25 февраля. Данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», – написала Огнева в Facebook.

По ее информации, график предусматривает подачу воды населению дважды в сутки: с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

Глава администрации пояснила, что на сегодняшний день объем Изобильненского водохранилища  - 2,8 млн кубометров, что составляет 22% от проектного объема.

Суточный приток в водохранилище – порядка 20 тысяч кубометров, столько же составляет ежедневный расход. Таким образом, запас воды не растет. Часть воды для снабжения города берется из источника Джур-Джур.

Огнева добавила, что график подачи воды планируется вводить в тестовом режиме 17, 18 и 19 февраля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 45 тысяч абонентов остались без электричества. 45 800 абонентов «Крымэнерго» в Ленинском районе и Керчи оказались без электричества в результате аварии на подстанции 220 кВ Камыш-Бурун.

Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды. Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.

Каждый третий остановочный павильон в Севастополе требует ремонта или замены. В Севастополе только 20% остановочных пунктов соответствуют всем предписанным требованиям, при этом, как минимум, треть павильонов нуждаются в ремонте или замене.

В Севастополе посчитали опасные недострои. В правительстве отметили многолетнюю запущенность этого вопроса.

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Происшествия
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации