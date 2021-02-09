Крымские ученые настаивают на альтернативных способах получения воды

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Проблему дефицита воды в Крыму нужно решать в комплексе, рассматривая, в том числе, и альтернативные источники получения ресурса.

Такое мнение высказал президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Он напомнил, что на сегодняшний день рассматриваются несколько вариантов спасения региона от засухи: опреснение морской воды, бурение скважин, очистка сточных вод и т.д. Однако все эти мероприятия способны решить проблему лишь отчасти, считает Тарасенко.

«Нужно искать и другие варианты. Вплоть до того, что использовать метод экстракции воды из атмосферы. Необходимо также изучать поиск более глубоких водных горизонтов - например, севастопольские ученые демонстрируют оптимизм в этом направлении. Еще обсуждаются вопросы подачи воды (в Крым – ред.) с Дона или Кубани», - рассказал Тарасенко, подчеркнув, что нужно изучать все возможные варианты.

При этом он настаивает, что добиться наибольшего успеха поможет «интегрированное управление территориями»: изучение бассейна каждой реки полуострова, водного баланса и применение методик по сокращению потерь воды.

Такого же мнения придерживается и доктор социологических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Павел Хриенко.

«Ремонт сети водоснабжения, сбор пресной воды, сохранение водосборов, фрагментарное опреснение – все это должно работать системно. Я уверен, что в таком случае проблема с водоснабжением полностью решится», - заключил Хриенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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