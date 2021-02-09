Происшествия
Крымчанке грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество с маткапиталлом
Красноперкопская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
Установлено, что обвиняемая, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заключила фиктивный договор займа, согласно которого она якобы получила денежные средства в сумме порядка 450 тыс. рублей на приобретение и строительство индивидуального жилья.
В дальнейшем женщина, осознавая, что условия сделки исполняться не будут обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальное управление пенсионного фонда.
Рассмотрев представленные документы пенсионным органом на счет жительницы Красноперекопского района перечислены денежные средства, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.
Территориальным отделом пенсионного фонда к обвиняемой предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки межрайонной прокуратуры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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