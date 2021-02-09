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Происшествия

Крымчанке грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество с маткапиталлом

Красноперкопская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Установлено, что обвиняемая, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заключила фиктивный договор займа, согласно которого она якобы получила денежные средства в сумме порядка 450 тыс. рублей на приобретение и строительство индивидуального жилья.

В дальнейшем женщина, осознавая, что условия сделки исполняться не будут обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в территориальное управление пенсионного фонда.

Рассмотрев представленные документы пенсионным органом на счет жительницы Красноперекопского района перечислены денежные средства, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.

Территориальным отделом пенсионного фонда к обвиняемой предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки межрайонной прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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