Происшествия
Крымчанину грозит четыре млн рублей штрафа за похищение птенцов
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Евпатории, который обвиняется в незаконной добыче краснокнижных животных.
По версии следствия, обвиняемый в середине мая 2020 года, находясь в районе с. Воробьево Сакского района, зная, что обнаруженные им 3 птенца балобана (семейство соколиных), занесены в Красную книгу Российской Федерации, изъял их из естественной среды.
Впоследствии мужчина перевез птенцов в Евпаторию, где продолжал содержать в неволе по месту своего жительства.
В ходе проведения прокурорской проверки птенцы были изъяты у обвиняемого и помещены в зоопарк.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, на рассмотрении суда находится гражданское дело по иску межрайонного прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного Российской Федерации изъятием птиц из естественной среды обитания, в размере 3,7 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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