Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +8
море +10

Происшествия

Крымчанину грозит четыре млн рублей штрафа за похищение птенцов

15:15 вторник, 9 февраля 2021

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Евпатории, который обвиняется в незаконной добыче краснокнижных животных.

По версии следствия, обвиняемый в середине мая 2020 года, находясь в районе с. Воробьево Сакского района, зная, что обнаруженные им 3 птенца балобана (семейство соколиных), занесены в Красную книгу Российской Федерации, изъял их из естественной среды.

Впоследствии мужчина перевез птенцов в Евпаторию, где продолжал содержать в неволе по месту своего жительства.

В ходе проведения прокурорской проверки птенцы были изъяты у обвиняемого и помещены в зоопарк.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, на рассмотрении суда находится гражданское дело по иску межрайонного прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного Российской Федерации изъятием птиц из естественной среды обитания, в размере 3,7 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Педагога-насильника из Москвы осудят в Крыму. Мужчина устроился на работу в детский лагерь и изнасиловал 9-летнюю девочку.

Россиянин в Крыму пытался подкупить таможенника для провоза валюты. Сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни пресекли попытку дать взятки сотруднику таможенного поста в Джанкое.

В Симферополе выявили нарушения при реставрации центра народного творчества. В Симферополе выявили нарушения при реставрации местного центра народного творчества.

Прокуратура запретила рекламировать продажу квартир в незаконных севастопольских домах. Прокуратура в судебном порядке добилась признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Происшествия
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации