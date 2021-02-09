Крымчанину грозит четыре млн рублей штрафа за похищение птенцов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Евпатории, который обвиняется в незаконной добыче краснокнижных животных.

По версии следствия, обвиняемый в середине мая 2020 года, находясь в районе с. Воробьево Сакского района, зная, что обнаруженные им 3 птенца балобана (семейство соколиных), занесены в Красную книгу Российской Федерации, изъял их из естественной среды.

Впоследствии мужчина перевез птенцов в Евпаторию, где продолжал содержать в неволе по месту своего жительства.

В ходе проведения прокурорской проверки птенцы были изъяты у обвиняемого и помещены в зоопарк.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, на рассмотрении суда находится гражданское дело по иску межрайонного прокурора о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного Российской Федерации изъятием птиц из естественной среды обитания, в размере 3,7 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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