Крымчанин убил своего семилетнего сына

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан его отец, сообщили в главном Следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что сегодня днем мужчина забрал мальчика из школы, привел в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова и совершил в отношении мальчика преступление», - говорится в сообщении.

На месте преступления в настоящее время работают руководство и сотрудники следственного отдела по Центральному району города Симферополя, следователи-криминалисты. Проводятся все необходимые первоначальные следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, в том числе обстановка в семье, добавили в ведомстве. Также будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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