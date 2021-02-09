Каждый третий остановочный павильон в Севастополе требует ремонта или замены

В Севастополе только 20% остановочных пунктов соответствуют всем предписанным требованиям, при этом, как минимум, треть павильонов нуждаются в ремонте или замене.

Такие выводы следуют из доклада начальника Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Анатолия Грищука.

«В ходе инвентаризации установлено, что на территории города Севастополя расположено 795 остановочных пунктов, из них 501 оснащен автопавильоном, из которых 49 павильонов переданы ГБУ «Севастопольский Автодор» согласно распоряжению ДИЗО, и 223 автопавильона установлены учреждением с 2018 по 2020 год», – рассказал в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя Анатолий Грищук.

В департаменте выяснили, что из 795 остановочных пунктов 641 объект не в полной мере оснащен всем комплексом требуемых элементов, среди которых визуализация маршрутной сети, информационные стенды, урны и лавочки.

«Следует отметить, что из числа типовых павильонов требуют ремонта 170, в том числе замены – 141», – отметил Анатолий Грищук.

Соответствуют установленным требованиям и обеспечены комфортными условиями для пассажиров, по его словам, только «умные остановки», преимущественно размещенные в центральной части города.

«Учитывая, что большая часть остановочных пунктов не оборудована в соответствии с требованиями действующих стандартов, ГБУ «Севастопольский Автодор» проведет ряд мероприятий по приведению в соответствие остановочных пунктов и павильонов», – подчеркнул представитель департамента.

Так, в 2021 году в Севастополе планируется установить 60 новых остановочных павильонов – на эти цели в бюджете предусмотрено 14 млн рублей. Кроме того, в департаменте проводится работа по передаче всех павильонов на баланс Севавтодора.

В тексте использованы материалы: Форпост

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