Общество
Какой сегодня праздник 9 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 9 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day)
Фото pixabay.com
Каждый год во второй вторник февраля мир отмечает Международный День безопасного Интернета (Safer Internet Day) – ключевая международная дата, посвященная проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет и формированию этичной и безопасной онлайн-среды.
День безопасного Интернета организуется Европейской сетью Центров безопасного Интернета Insafe, действующей в рамках Программы «Безопасный Интернет» (Safer Internet Programme) Европейской комиссии. Как специальная дата День был учрежден в 2004 году – тогда еще в рамках проекта «Безопасные границы ЕС» (EU Safe Border Project). Сейчас День безопасного Интернета вышел далеко за свои первоначальные географические рамки и отмечается более чем в 110 странах мира.
День работника гражданской авиации России
Фото cowcash.ru
Именно в этот день в 1923 году в России официально появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.
В свой профессиональный праздник принимают поздравления все российские пилоты, бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране.
Златоустьев огонь
На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста - константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей - вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.
Также сегодня, 9 февраля, отмечают такие праздники:
- Международный день стоматолога (International Day of Dentist)
- День рождения волейбола
- День апростохорошо
- День рождения стриптиза
- Международный день пиццы (World Pizza Day)
- День бублика (National Bagel Day) в США
- День чтения в ванной (Read in the Bathtub Day) в США
- День святого Маруна в Ливане
- День зубной боли (National Toothache Day) в США
- День внеземной культуры (National Extraterrestrial Culture Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Дмитрий, Гермоген, Полихроний.
Что происходило 9 февраля в прошлые годы
1263 - при Даугавгриви (совр. Латвия) литовское войско под командованием князя Тренеты разбило ливонских крестоносцев
1648 - Богдана Хмельницкого избрали гетманом Украины
1667 - в селе Андрусом вблизи Смоленска заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским государством, по которому Украина была поделена пополам (граница прошла по Днепру)
1722 - в г. Петербурге издан царский указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала.
1818 - вышли в свет первые 8 томов «Истории Государства Российского» Николая Карамзина
1849 - на территории Папской области революционеры провозгласили Итальянскую Республику
1863 - американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель
1893 - состоялся первый в мире сеанс стриптиза (Париж, «Мулен Руж»). Арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.
1909 - в США приняли первый закон о запрете наркотиков
1918 - подписан Брестский мирный договор, согласно которому Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария признали Украину самостоятельным государством
1931 - российский певец Ф. Шаляпин отсудил 10 тыс. франков у Советского коммерческого бюро в Париже за пиратское тиражирование его песен в СССР
1942 - в Киеве гитлеровцы арестовали Елену Телигу и других представителей украинской интеллигенции, в основном члены ОУН (Мельника)
1951 - кинозвезда Грета Гарбо получила американское гражданство
1964 - The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения («Шоу Эда Салливана»). Шоу смотрели почти 74 млн телезрителей
1969 - совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.
1993 - Пол Маккартни выпустил сольный альбом Off the Ground
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 февраля. Какие праздники будут завтра?
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