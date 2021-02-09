Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму

фото © Новости Крыма

Темпы роста стоимости вторичного жилья в Крыму опережают московские, по уровню цен на «вторичку» республика уже обогнала Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к Москве.

Такие оценки представила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежда Буйлова.

«По оценкам некоторых специалистов, вторичное жилье в Крыму дорожает быстрее, чем в Москве. В частности, за 2020 год в процентном соотношении темпы роста цен в два раза опередили московские. Больше всего в Крыму в прошлом году «вторичка» подорожала в Алуште – на 31%, на втором месте Ялта – 25%. По стоимости квадратного метра Ялта теперь опередила Санкт-Петербург и вплотную подошла к московским ценам», – сказала эксперт.

По словам Буйловой, цены на квартиры в Крыму за год выросли в среднем на 25-40%.

Средняя стоимость квадратного метра жилья по региону – 95 тысяч рублей. В частности, в Ялте «квадрат» стоит порядка 120 тысяч, в Алуште – 110 тысяч. В Симферополе стоимость квадратного метра варьируется от 80-90 тысяч (двух- и трехкомнатные) до 110 тысяч (однокомнатные).

«Основная причина роста цен – в значительном увеличении спроса на «первичку» из-за льготных ипотек. Застройщики поднимают цены, вслед за ними цены поднимают и инвесторы, которые выкупают недвижимость и потом перепродают. Это уже считается «новая вторичка». Она придала ускорение росту цен, к которому пристегнулась и более старая «вторичка», то есть квартиры в домах, которым уже 20-40 лет», – пояснила она.Кроме того, росту цен способствовали ограничения на выезд за рубеж из-за пандемии, вследствие чего покупатели обратили взоры на Крым и побережье Краснодарского края. Колебания курса рубля также подтолкнули россиян к вложениям в недвижимость, добавила Буйлова.

«Если говорить о старой «вторичке», спрос на нее упал в Симферополе, где темпы хорошие строительства нового жилья. Люди выбирают дома поновее, не хотят покупать квартиры в домах старше 10 лет. Что касается Южного берега Крыма, «вторичка» там лидирует и будет долго лидировать по продажам, потому что новостроев там очень мало и они точечные», – подытожила эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму власти установили минимальную стоимость шампанского. В Крыму установили цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского).

Депутаты хотят подрегулировать цены в Севастополе. Программа развития торговли появится в городе-герое.

Строительная фирма в Ялте «сэкономила» на налогах 47 млн рублей. В Ялте строительная фирма уклонилась от налогов на сумму более 47 млн рублей, сообщает пресс-служа СК России по Крыму и Севастополю.

Крымские санатории за бюджетный счет запасаются красной икрой. Здравницы Крыма втянулись в активную подготовку к курортному сезону-2021.