Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +8
море +10

Власть

Чеченцы построят приемник жидких отходов в Феодосии

В феодосийском поселке Приморский в 2021-м году начнется строительство сливной станции для приема жидких бытовых отходов.

В соответствии с распоряжением главы Крыма, опубликованном на официальном правительственном сайте республики, единым подрядчиком по муниципальному контракту является ООО «Компания «Климат-Сервис», цена контракта - почти 172 млн рублей.

«Существующая станция не способна принимать достаточный объем стоков. В прошлом году была разработана проектная документация для строительства нового современного приемника на 600 кубометров нечистот в сутки. Станция будет способна отделять жидкие отходы от крупных включений, после чего разбавленные до нормативных показателей массы будут сбрасываться в действующие очистные сооружения Приморского. Подрядчик приступит к подготовительным работам в ближайшее время, после подписания контракта», - рассказали в администрации Феодосии.

Заказчиком по муниципальному контракту выступает феодосийское управление капитального строительства, строительно-монтажные работы будут проведены в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

В соответствии с открытыми данными, компания, получившая подряд, зарегистрирована в 2007 году Чеченской республике. На счету «Климат-Сервиса» более 65 текущих и исполненных государственных и муниципальных контрактов по различным объектам в Крыму, Ростовской области и в Чечне.

По условиям нового контракта подрядчику предстоит завершить строительно-монтажные работы под Феодосией в декабре 2023 года. Авансовый платеж, согласно опубликованной информации, не предусмотрен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Проект опреснителя морской воды для снабжения Ялты обойдется в 3,3 млрд рублей. МинЖКХ Крыма сообщило, что оценивает стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте в 3,3 млрд рублей.

В Евпатории пообещали создать школу зимних видов спорта. Российский фигурист Илья Авербух планирует создать школу зимних видов спорта в Евпатории.

Инвестор начал строительство логистического центра под Симферополем. Строительство логистического центра началось в Симферопольском районе рядом с новым медцентром имени Семашко.

В Крыму похвастались, что открыли «неизвестный сорт дерева». Крымский ученый обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация.

Коронавирус в Крыму
Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

Новый график: воду в Алуште будут давать дважды в сутки

С 25 февраля жители Алушты начнут получать питьевую воду по графику в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища, сообщила глава администрации городского округа Галина Огнева.

Происшествия
Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

Крымчанин разбил окно в машине скорой помощи и напал на фельдшера

В Бахчисарае сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации