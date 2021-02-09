Власть
Чеченцы построят приемник жидких отходов в Феодосии
В феодосийском поселке Приморский в 2021-м году начнется строительство сливной станции для приема жидких бытовых отходов.
В соответствии с распоряжением главы Крыма, опубликованном на официальном правительственном сайте республики, единым подрядчиком по муниципальному контракту является ООО «Компания «Климат-Сервис», цена контракта - почти 172 млн рублей.
«Существующая станция не способна принимать достаточный объем стоков. В прошлом году была разработана проектная документация для строительства нового современного приемника на 600 кубометров нечистот в сутки. Станция будет способна отделять жидкие отходы от крупных включений, после чего разбавленные до нормативных показателей массы будут сбрасываться в действующие очистные сооружения Приморского. Подрядчик приступит к подготовительным работам в ближайшее время, после подписания контракта», - рассказали в администрации Феодосии.
Заказчиком по муниципальному контракту выступает феодосийское управление капитального строительства, строительно-монтажные работы будут проведены в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.
В соответствии с открытыми данными, компания, получившая подряд, зарегистрирована в 2007 году Чеченской республике. На счету «Климат-Сервиса» более 65 текущих и исполненных государственных и муниципальных контрактов по различным объектам в Крыму, Ростовской области и в Чечне.
По условиям нового контракта подрядчику предстоит завершить строительно-монтажные работы под Феодосией в декабре 2023 года. Авансовый платеж, согласно опубликованной информации, не предусмотрен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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