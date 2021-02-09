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Аксенов разрешил проводить спортивные соревнования на открытом воздухе
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил местным спортсменам проводить соревнования на открытом воздухе.
Соответствующие изменения руководитель республики внес в свой указ о режиме повышенной готовности.
«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов», - говорится в документе.
Кроме этого, Аксенов разрешил проводить на территории региона спортивные мероприятия, включенные в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы.
При этом будет разрешена также сдача нормативов ГТО.
Также Аксенов разрешил проводить в Крыму конференции и собрания в соответствии с учредительными документами организаций. В свою очередь местным советам и главам муниципальных образований теперь можно организовывать публичные слушания.
Ранее Аксенов продлил ограничение на проведение банкетов, свадеб и других торжественных и корпоративных мероприятий до 1 марта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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