Аксенов приказал ликвидировать реки с нечистотами на пляжах

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать к курортному сезону реки с нечистотами на пляжах республики.

Об этом он сказал во время совещания по ситуации с водоснабжением.

«Сток канализации проходит прямо по пляжу, выливается в море. Мы так сервис на должном уровне никогда не организуем, – сказал Аксенов. – Задача простая: чтобы в этом году в окружающую среду ни один литр отходов не попал. Это принципиальная позиция … Этим летом тревожных сообщений с курортных регионов, что у нас все в море уходит, быть не должно. Ни одного. Речки, впадающие в море через пляжи вообще под особым контролем».

Глава Крыма отметил, что администрации крымских муниципалитетов не завершили, а некоторые даже и не приступили, к исправлению ситуации с выбросом нечистот из выгребных ям в непредусмотренных для этого местах. Осенью, когда проблема находилась под контролем республиканских властей, ситуацию удалось улучшить, но сейчас, по словам Аксенова, количество отходов, сбрасываемых мимо очистных, снова увеличилось.

«Поручений десятки были, они успешно забыты. Нигде эта работа до конца доведена не была, – подчеркнул он. – Договариваемся: Южный берег, любое другое морское побережье, поселки и районные центры – везде все, что связано с канализованием, должно быть отработано. Не можем предоставить услуги центрального канализования – предоставляем технику для вывоза с соответствующими ценами».

Также глава республики поручил проработать вопрос вывоза нечистот из дворов льготников и малоимущих граждан за счет государства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ассенизаторы в Симферополе довозили до очистных сооружений только 3,5% отходов из выгребных ям горожан. В начале октября из-за массовых проверок ассенизаторов в Симферополе они массово перестали выходить на работу. Впоследствии был создан реестр работающих легально предпринимателей, количество вывозимых на очистные отходов выросло в пять раз.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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