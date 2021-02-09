COVID-19 выявлен у 91 человека в Севастополе, четверо скончались

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Новая коронавирусная инфекция выявлена в Севастополе за сутки у 91 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в городе составило 10 565.

За минувшие сутки в Севастополе скончались четыре человека с коронавирусом, общее число умерших – 425.

С выздоровлением выписано 9 417 человек, из них 90 за последние 24 часа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19. Около пяти тысяч жителей Севастополя записались на вакцинацию от COVID-19.

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 90 новых случаев заболевания новой коронавирнусной инфекцией, четверо пациентов скончались.